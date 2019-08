Shazia Hossen, l'ambasciatrice Nike che ha creato un marchio di abbigliamento sportivo per donne musulmane

Giovedì 22 Agosto 2019, 16:22

ha iniziato a indossare un hijab nell'estate del 2015. Aveva 19 anni, un un lavoro part-time allae l'ossessione di abbinare il suo outfit con le sue scarpe da ginnastica. Èuna grande appassionata dell'allenamento in palestra e la sua passione per l'attività fisica è nata anche per dimostrare a suo fratello che ... poteva fare flessioni.Indossare l'hijab in palestra ha rappresentato però peruna nuova sfida anche per la mancanza di scelte di acquisto online. Shazia ha così deciso di fondare il proprio marchio di abbigliamento,, nato nell'ottobre 2015 per realizzare capi semplici e pratici. Ma Shazia ha capito di essere una vera imprenditrice soltanto nel momento in cui ha cominciato a leggere articoli che si riferivano a lei in questo senso.Nel 2017 inoltre, è diventata anche la prima testimonial hijab dellanele a ottobre prenderà parte allaper lavorare con altri imprenditori sociali che vogliono fare la differenza all'interno delle loro comunità.il suo marchio,è nato quando Shazia ha capito che anche altre donne dovessero avere abiti che le facessero sentire sicure, protette e a proprio agio.«Mi sono guardata intorno e c'erano cose in Malesia, Turchia e Singapore, ma nulla in Europa. Pensavo di aver probabilmente bisogno di un completo da palestra su misura per me». Shazia ha così parlato con un'amica che aveva già fatto partire la sua linea di abbigliamento: "Ha detto che iniziare un marchio sportivo è abbastanza semplice perché bisogna solo scegliere stile e materiale. Quello che però avevo in mente io, doveva essere progettato da zero».Nel frattempo era riuscita a risparmiare alcune centinaia di sterline dal suo lavoro part-time. Con l'aiuto di un'amica designer, ha creato alcuni disegni e ha pagato per far sì che venissero trasformati in abiti. Includevano abiti da allenamento, pantaloni da jogging a vita alta e magliette a maniche lunghe. Quando il sito web è stato lanciato nell'ottobre 2015, l'atleta ha atteso con ansia il momento del primo ordine, qualche minuto dopo. «È stato fantastico!» ha successivamente ricordato.è ora in una fase di attesa e la previsione è quella di rilanciare il marchio nel 2020 con nuove linee e nuovi tessuti. Sta ancora autofinanziando il business e sta soprattutto pensando al crowdfunding per aumentare gli investimenti per portarlo al livello successivo. «Una delle maggiori sfide dell'essere una giovane designer con un budget ridotto, - afferma - , è trovare produttori disposti a realizzare abiti in piccoli lotti. Le quantità che cerco non sono industriali e poiché i miei progetti sono così unici, ho bisogno di lavorare con qualcuno che mi capisca».A ottobre,terrà corsi di fitness presso la primanel, un evento per aspiranti imprenditori. Il suo miglior consiglio per gli imprenditori è qualcosa che potrebbe essere facilmente applicato in un allenamento: «Inizia dove sei con quello che hai», dice. «Molte volte ciò che ci impedisce di iniziare è pensare che dobbiamo avere tutto subito invece di fare piccoli passi».