Shanghai, boom di nuovi casi covid: torna il lockdown

La città di Shanghai in Cina imporrà a partire da domani un lockdown per settore, a fronte dell'aumento dei contagi dell'epidemia di Covid-19 legata alla variante Omicron. Lo ha annunciato oggi il governo locale.

La parte orientale della città sarà confinata per cinque giorni per consentire lo screening della sua popolazione, seguita poi dalla parte occidentale per la stessa durata dal primo aprile. Shanghai ha una popolazione totale di 25 milioni.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Marzo 2022, 19:26

