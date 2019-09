Shamima Begum, il Regno Unito rifiuta per la seconda volta la richiesta di rimpatrio della sposa Isis

Domenica 29 Settembre 2019, 17:47

Lache aveva chiesto di poter essere riaccolta in Inghilterra dopo aver abbracciato la causa dell'Isis ha visto respingere la sua richiesta. Begum, che aveva 15 anni quando fuggì segretamente da casa sua a Bethnal Green, nella zona est di Londra, nel 2015 per unirsi al gruppo terroristico, vive ora in un campo gestito dalle forze curde nel nord della Siria.La giovane ha chiesto di poter tornare visto che il suo unico ruolo nel califfato è fare bambini, aggiungendo che questa cosa stava iniziando a compromettere la sua salute mentale. All'inizio di quest'anno, però, l'adolescente è stata spogliata della sua cittadinanza britannica dall'ex segretario Sajid Javid. La motivazione del governo inglese è che non si puà permettere l'ingresso nel paese di una persona potenzialmente pericolosa, anche se stesse in galera.La 19enne ha difeso atrocità come l'attentato alla Manchester Arena, che ha causato la morte di 22 persone che lasciavano un concerto di Ariana Grande, e il rapimento e la schiavitù sessuale imposta alle ragazze yazidi. Dopo che il suo terzo figlio è morto nel campo a poche settimane, ha detto ai giornalisti di essersi pentita di essersi unita a Isis e di essere stata ingannata per andare in Siria. Resta però ferma la decisione di non rimpatrio.