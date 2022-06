Shakespeare, la prima copia del First Folio finisce all'asta: la cifra è da capogiro

La prima copia del First Folio di William Shakespeare, ritenuto il libro più importante della letteratura inglese, sarà venduto all'asta a New York. Si tratta della prima pubblicazione delle opere di William Shakespeare, intitolata «Mr. William Shakespeares Comedies, Histories, & Tragedies» e verrà venduto nel mese di luglio.

Il libro, stampato nel 1623 quasi 400 anni fa, è una delle 20 copie rimaste in mani private e si stima possa raggiungere i 2,5 milioni di dollari, secondo la casa d'aste Sotheby's. Curato dai fidati colleghi di Shakespeare, John Heminges e Henry Condell, il foglio comprende 36 opere teatrali, metà delle quali non era mai stata stampata prima.

Nessun manoscritto contemporaneo dei testi di Shakespeare è sopravvissuto e quindi senza il First Folio molte opere del drammaturgo e poeta inglese sarebbero andate perse. Opere come Macbeth, The Tempest e Twelfth Night non sarebbero mai arrivate ai giorni nostri senza la conservazione dell'importante manoscritto. E, proprio per questo, la casa d'aste Sotheby's ritiene che il Fist Folio possa raggiungere la cifra da capogiro.

La divisione delle opere teatrali di Heminges e Condell in categorie come «commedie», «tragedie» e «storie» modella ancora oggi le interpretazioni moderne, rendendo la prima opera di Shakespeare una vera e propria pietra miliare della letteratura inglese e non solo.

DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE

Si ritiene che l'edizione sia l'unica copia ad avere una prima provenienza scozzese, essendo stata acquisita per la prima volta dalla famiglia Gordon all'inizio del XVII secolo. È stato poi tramandato di generazione in generazione all'allevatore di cavalli da corsa William Stuart Stirling-Crawfurd, il cui timbro può essere visto incastrato nelle pagine dell'opera.

Il manoscritto è stato successivamente di proprietà dell'attivista politico e storico RW Seton-Watson, che, durante e dopo la prima guerra mondiale, ha sostenuto la caduta dell'impero austro-ungarico e ha favorito l'emergere della Cecoslovacchia e della Jugoslavia. Negli anni '60 il foglio attraversò l'Atlantico e fu conservato nella collezione di Abel E Berland, un dirigente immobiliare e bibliofilo di Chicago.

Il foglio include annotazioni, scarabocchi, fuoriuscite di inchiostro e segni dei suoi proprietari nel corso dei secoli. Ci sono frammenti di preghiere, versi e versi misteriosi scritti da un certo «John Frasere».

Al foglio manca la famosa pagina del frontespizio con l'immagine di Shakespeare, che potrebbe essere stata rimossa o rubata nel corso degli anni per essere incorniciata come un ritratto. «L'apparizione di un First Folio di Shakespeare sul mercato è sempre un evento importante, con così poche copie rimaste in mani private», ha affermato Richard Austin, responsabile globale dei libri e dei manoscritti di Sotheby's.

Stampati quasi 400 anni fa, i fogli sono un documento importante che ha preservato per sempre la leggendaria produzione di Shakespeare, assicurando che molte delle sue famose opere non andassero perse nella storia. Questa copia è particolarmente speciale per le tracce dei precedenti proprietari nelle sue pagine, molti dei quali hanno lasciato la loro impronta indelebile in tutto il libro, ricordandoci che questo è anche un pezzo vivente della storia umana che cattura i modi in cui generazioni di fan di Shakespeare sono stati ispirati dalla sua opera.

La copia sarà esposta nelle gallerie londinesi di Sotheby's fino al 15 giugno, prima di essere messa all'asta a New York il 7 luglio. Sotheby's London ospiterà un talk, «hip-hop contro Shakespeare» il 9 giugno, che inviterà i relatori ospiti George the Poet e Howard Jacobson a discutere quale forma di espressione culturale risuoni meglio con il pubblico.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Giugno 2022, 10:15

