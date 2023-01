L'atleta americana cacciata dall'aereo: «Parlava al telefono invece di spegnerlo». E i passeggeri applaudono VIDEO

Discute con il personale di bordo dell'aereo e pubblica sui social il momento in cui, a suo dire, è stata trattata dall'equipaggio in modo «sgarbato». Star dell'atletica leggera, Sha'Carri Richardson è stata protagonista di un incontro spiacevole avvenuto a bordo di un volo dell'American Airlines.

Dopo ripetuti richiami da parte dell'assistente di volo, la velocista olimpica è stata cacciata dall'aereo tra gli applausi degli altri passeggeri, contrari al suo atteggiamento, ritenuto, «scontroso».

Secondo quanto ricostruito, l'aereo di linea stava per decollare quando la Richardson era ancora impegnata in una chiamata telefonica. L'assistente di volo, a quel punto, le ha chiesto di interrompere la telefonata e di impostare il cellullare in modalità aereo. L'atleta si è, però, rifiutata di agire secondo le istruzioni e ha cominciato a registrare un video dal suo smartphone in cui urla contro l'assistente accusandola di «molestie».

La 22enne poi ha fatto appello ai passeggeri presenti nella cabina: «Vedete cosa sta facendo contro di me?», riferendosi all'assistente di volo. Ahilei, non ha ricevuto nessun sostegno dai presenti che, al contrario, l'hanno spinta a rispettare le istruzioni dell'equipaggio. «Il capitano ti vuole fuori dall'aereo», ha riferito un secondo assistente di volo all'atleta prima di essere scortata fuori dal velivolo sotto gli occhi soddisfatti degli altri passeggeri presenti nella cabina.

#shacarririchardson gets kicked off a flight when the flight attendant told her to get off a phone call and put her phone on airplane mode. She started recording a video, refused to stop, yelled at the attendant, abused passengers and the whole flight applauded as she left. pic.twitter.com/Og3OGRcXPw