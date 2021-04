Uccide il vicino e aggredisce la moglie incinta: «Era convinto volessero farlo sfrattare»

Viene massacrato dal vicino di casa convinto che volesse farlo sfrattare. Shane Gilmer è stato brutalmente aggredito nella sua abitazione nello Yorkshire dal suo vicino di casa insieme alla compagna Laura Sugden che è però riuscita a sopravvivere e ha deciso di raccontare cosa è successo il terribile giorno in cui ha perso il suo uomo.

Il vicino è riuscito ad entrare in casa, armato di una balestra, scavalcando una finestra che dava nella stanza in cui Shane stava riposando. La donna è riuscita a uscire dalla stanza e ha avvertito il fidanzato di uscire perché in casa c'era un uomo armato ma il killer è riuscito a uscire dalla camera e ha puntato la balestra contro Gilmer e con un dardo gli ha danneggiato un fegato, il rene e la colonna vertebrale.

La donna lo ha pregato di risparmiarla perché era incinta, così lui ha detto di saperlo visto che da un anno ascoltava le conversazioni tra lei e il compagno. L'aggressore le ha detto che aveva sentito che volevano farlo sfrattare e così ha deciso di ucciderli. Laura ha negato, ha cercato di spiegargli che non sapeva di cosa stesse parlando ma l'uomo non ha sentito ragioni e ha colpito la donna alla testa prima di darsi alla fuga.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail l'uomo è stato arrestato durante la fuga. Purtroppo per Gilmer non c'è stato nulla da fare mentre Laura è riuscita a salvarsi e mesi dopo ha messo al mondo la sua bambina che dopo la terribile perdita è diventata la sua unica ragione di vita.

