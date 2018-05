La sfera che genera terremoti: si trova in un bosco in Germania (e attira turisti)

Mercoledì 2 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lo strano caso della sfera. Fatta in acciaio, pesa quattro tonnellate ed è ‘appesa’ ad una impalcatura di 14 metri, e si trova in Germania, in un bosco ad Hainberg, vicino a Gottingen: questa sfera è il cuore di, costruita nel 1902 per raccogliere dati sperimentali e studiare la crosta terrestre.La sfera viene lanciata da questa alta impalcatura, e il suoprovoca delle piccole scosse artificiali. L’idea fu del fisico tedesco Emil Wiechert - da cui il nome della stazione - il cui lavoro, scrive La Stampa, fu proseguito da un suo allievo, Ludger Mintrop, che costruì l’impalcatura d’acciaio su una zona calcarea per registrare le onde sismiche risultanti a varie distanze dal, la versione artificiale dell’epicentro.La stazione è stata utilizzata dall’Università di Gottingen fino al 2005, ed era dotata di un motore elettrico in grado di far tornare la sfera al suo posto, all’altezza di 14 metri: oggi è invece diventata, grazie alla sfera stessa ma anche al sismografo a pendolo invertito e agli altri antichi strumenti usati per studiare i terremoti.