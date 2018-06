Dopo Jeremy Meeks, ecco le sexy detenute: sorrisi e ammiccamenti durante le foto segnaletiche

foto segnaletiche">

Dopoè scoppiata la mania. Dal sexy detenuto alle sexy galeotte. L'account Instagramè ormai invaso dai fan delle giovane e bellissime «criminali» del mondo. Oltre 200 scatti che immortalano delle ragazze finite in carcere per diversi crimini.La maggior parte di loro sono colpevoli di guida in stato di ebrezza, piccoli furti e poco altro. Tra queste però anche qualche assassina. Belle e dannate, inarrivabili per molti. Un po' come avvenuto con Jeremy Meeks che è passato dal carcere alle passerelle di moda più importanti del mondo.La nuova mania è appena esplosa e loro sembrano trovarsi davvero a loro agio davanti le macchine fotografiche usate per le schede segnaletiche. Sorrisi, ammiccamenti, qualche foto da ribelle. E i social potrebbero presto regalare ad alcune di loro un insperato successo.