Sex dolls sugli spalti al posto dei tifosi: bufera in Corea del Sud. E il club si scusa FOTO

Con le partite a porte chiuse per via della pandemia di, giocare senza pubblico è certamente surreale: per questo un club coreano, il FC Seoul, aveva pensato di 'animare' gli spalti piazzando su di essi una trentina di presunti manichini durante la partita contro il Gwangju FC.L'idea non è però piaciuta ai telespettatori da casa, perché quei manichiniprodotte e fornite da una ditta che produce oggetti erotici. Così il club ha dovuto scusarsi, ammettendo che alcune delle bambole mostravano cartelli che, nonostante la pornografia sia vietata in Corea del Sud. Chissà che anche in Italia, se dovesse riprendere il campionato, a qualcuno non venga un'idea simile.