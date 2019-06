Vice sceriffo fa sesso con un ragazzo di 16 anni, denunciata per abusi

Sabato 15 Giugno 2019, 18:27

Poliziotta. Shauna Bishop, vice sceriffo diha ammesso di aver avuto rapporti con un ragazzo minorenne ed ora è. In California l'età del consenso è a 18 anni, così l'ufficiale dovrà essere sottoposta a un processo.Secondo quanto riporta Metro non è chiaro come sia partita la denuncia nei confronti del vice sceriffo, dopo alcune segnalazioni sono partite le indagini e i colleghi, nell'analizzare il suo telefono, hanno trovato delle prove che mostrano uno scambio intenso di messaggi e chiamate con il ragazzo. Pare che i due abbiano avuto almeno tre rapporti sessuali completi, così alle accuse di molestie si uniscono quelle per abusi sessuali.Pare non ci siano altri ragazzi coinvolti, i colleghi e lo sceriffo del distretto presso il quale lavorava l'agente hanno fatto sapere di essere a completa disposizione nell'ambito delle indagini.