Sesso nel vagone della metro, un anziano li interrompe e loro lo aggrediscono: la scena choc

Colti da un'hanno provato a faresul vagone di unaaffollata di persone, ma una persona anziana è intervenuta a fermarli rimproverandoli davanti a tutti. L'incidente hot è avvenuto nella metro di Mosca dove una coppia è stata ripresa mentre si lascia andare ad effusioni decisamente troppo focose.La donna, visibilmente ubriaca, fa sdraiare il suo partner sui sedili del vagone e poi si mette sopra di lui, proprio quando ha inziato a sbottonargli i pantaloni un uomo è intervento, ritenendo inaccettabile quello che stava accadendo in un luogo pubblico e pieno di persone. La signora, come riporta anche il Mirror , però non prende bene il rimprovero e cerca di aggredire il pensionato.Una scena scioccante, che è stata ripresa da altri passeggeri della metro e poi condivisa in rete. Il filmato si interrompe, non si sa cosa sia successo alla coppia e se sono stati presi provvedimenti per il loro atteggiamento, Quello che sorprende è che tra tutti i presenti nessuno si sia permesso di fermare i due dal fare quello che stavano facendo e nessuno è intervenuto a sostenere l'anziano quando è intervenuto per mettere fine all'indecoroso spettacolo.