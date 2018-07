Sesso tra le auto, la multa è salatissima: «Potevamo chiuderci, ma siamo stati presi dalla passione»

I baci rubati e le avances sono ufficialmente banditi. Una legge in vigore da ieri vieta qualsiasi atto sessuale che non sia preceduto da un esplicito assenso. Qualsiasi altro gesto potrebbe essere considerato stupro, anche senza l'uso della forza o di minacce.«Se una persona vuole impegnarsi in attività sessuali con qualcuno che rimane inattivo o dà segnali ambigui, dovrà scoprire se l'altra persona è disponibile», si legge nel documento pubblicato sul sito del governo. Per i potenziali amanti, dunque, sarà necessario un sì anche prima di convolare a nozze.Scoppia così la polemica per un'iniziativa che sembra essere partita dal #metoo rimbalzato nei mesi scorsi sui social e nelle manifestazioni di piazza. Il sesso sembrerebbe quasi materia di contratto, fanno sapere i detrattori.