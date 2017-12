Sesso in strada e nuda in moto: 36enne finisce nei guai e aggredisce passanti e poliziotti

Venerdì 29 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 18:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, 36enne inglese, è stata condannata per atti osceni e gesti inconsulti dopo che è stata beccata, lo scorso luglio a Woking, nel Surrey (Regno Unito), mentre girava nuda in moto e facevain strada. La donna ha anche colpito una passante che le aveva chiesto di fermarsi.Claus ha ammesso di aver oltraggiato la pubblica decenza e il procuratore John Upton ha poi evidenziato che la Claus era solita “stringere amicizia con uomini vulnerabili per approfittarsene” economicamente. Si prostituiva per arrotondare e tra i suoi clienti ci sarebbe anche un uomo che soffriva di gravi problemi di vista, aggredito nell’appartamento della donna.Secondo le ricostruzionial momento dell'arresto avrebbe aggredito anche i due poliziotti. L'avvocato della Difesa,, ha provato in qualche modo a giustificare la violenza col fatto che la sua cliente fosse dipendente dall'inalazione del gas butano, ma il giudice Moss non ha voluto sentire ragioni: “Sei un disastro. La tua vita è un casino. Ho parlato con tuo figlio e lui è del testimone del fatto che le cose non vanno come dovrebbero e trova tutta questa situazione orribile. Il tuo comportamento criminale deve essere limitato”. Natasha Claus dovrà trascorrere 12 mesi in carcere e non mettere più piede a Woking.