«Sesso sfrenato dei vicini di casa ogni notte: sento urla e gemiti e non riesco a dormire»: lo sfogo disperato su Reddit

di Cecilia Legardi

Una donna è furiosa per i rumori che si sentono attraverso le pareti del suo appartamento, soprattutto per quanto riguarda grida e gemiti erotici. I vicini non riescono proprio a essere più silenziosi nella loro intimità: ecco il racconto disperato su Reddit.

I vicini e la loro vita sessuale

Gli inquilini del piano di sotto sono una coppia esuberante e rumorosa, soprattutto per quanto riguarda la vita sessuale. La donna che si è lamentata dei suoni provenienti dal loro piano sul forum Neighbours from Hell di Reddit (ovvero "vicini che vengono dall'inferno"). Sapeva che trasferendosi in un appartamento e non una casa indipendente avrebbe dovuto abituarsi a qualche rumore occasionale, ma la coppia in questione è davvero "sopra le righe", tanto che si sente tutto anche attraverso i tappi.

La donna ha raccontato: «I miei vicini del piano di sotto hanno fatto sesso molto rumoroso da mezzanotte alle tre del mattino. Ed è la ragazza, con i suoi gemiti, a svegliarmi. Tenete presente che indosso i tappi per le orecchie quasi ogni notte perché il mio ragazzo russa fortissimo, eppure riesco ancora a sentirli. Lui, naturalmente, potrebbe continuare a dormire anche se la casa crollasse, quindi non sente nulla. Ho aspettato un po' prima di fare qualcosa perché pensavo "Oh, forse non succederà sempre", ma invece accade con frequenza. Sono arrivata al punto in cui mi sta rovinando il sonno e sto pensando di scrivere loro una nota amichevole. Cosa fareste voi? Ho provato a camminare a piedi pesanti sul pavimento ma questo non sembra averli rallentati. Saltavo sulla pavimentazione proprio sopra di loro. Una sera, a metà dei passi, si fermarono. Circa un minuto dopo, sentii la loro porta sbattere e poi qualcuno bussare aggressivamente alla mia porta. Apro e il tizio si avvicina all'interno. Mi dice che stanno cercando di concepire e io rispondo con un'ovvietà: si tratta di appartamenti in cui è necessario avere considerazione anche per gli altri inquilini».

Le risposte degli utenti su Reddit

La donna è infuriata specialmente perché quando è successo tutto ciò pagava caro l'appartamento e lavorava sodo per poterselo permettere. Riuscire a dormire in tranquillità era fondamentale per lei e le sarebbe anche piaciuto invitare la sua compagnia di amici, ma la situazione la imbarazzava.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Maggio 2024, 15:55

