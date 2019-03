Sesso in un reality tra una ragazza di 21 e un uomo di 74: «Per dimostrare che il nostro è vero amore»

di Simone Pierini

. Così la giovane, 21 anni, e il suo fidanzato, 74 anni, lanciano la sfida a coloro che dubitano del loro rapporto. Nonostante i 53 anni di differenza, almeno a quanto dichiarano pubblicamente.E ora vogliono dimostrarlo davanti al pubblico, senza timore di fallire. Hanno deciso di partecipare a un reality show in Serbia chiamato "Parovi" ("Coppie", tradotto):La coppia ha le idee chiare. Insieme vogliono costruire una famiglia e a settembre si sposeranno. Ma lo faranno in comune perché la chiesa si è rifiutata di celebrare le nozze. La differenza di età tra i due ha messo in dubbio la veridicità del loro amore.L'accusa è quella di aver inscenato tutto per una semplice operazione di marketing che porti visibilità a entrambi. E l'ingresso nel reality show potrebbe servire proprio a questo, catapultandoli nel mondo dello spettacolo con conseguenti guadagni economici.