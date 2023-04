Sesso a scuola con lo studente minorenne, prof di ginnastica 26enne arrestata. La confessione ai giudici: «Lo amo»

di Valerio Salviani

Una prof di ginnastica, allenatrice di lancio del giavellotto della Pennsylvania, è stata arrestata con l'accusa di violenza sessuale ai danni di un suo allievo di 17 anni. Nel maggio del 2021 Hannah Marth, che aveva 26 anni, avrebbe attirato il giovane in camera sua con un messaggio inviato alle 2 del mattino e i due avrebbero fatto sesso.

Hannah Marth, l'allenatrice accusata

Parlando con i giudici avrebbe dichiarato che non è stata un'avventura di una notte, ma una relazione durata mesi con un coinvolgimento sentimentale. «Lo amo», ha detto l'allenatrice secondo il NY Post. I due si sono conosciuti alla Northampton Area High School, dove il ragazzo studiava e lei aveva il ruolo di allenatrice del lancio del giavellotto. Il ragazzo, interrogato dalla polizia, ha confermato l'esistenza di una relazione con l'allenatrice. Un dettaglio che però non smorza la gravità del reato di violenza sessuale. Secondo quanto riferito, è stata chiamata in giudizio giovedì pomeriggio e liberata su cauzione non garantita di $ 75.000.

Pennsylvania javelin coach charged with having sex with 17-year-old student https://t.co/VMu8lrk6mG pic.twitter.com/o8Wjdx0WMc — New York Post (@nypost) April 14, 2023

