Uova di Pasqua "imbottite" di immagini porno nella cassetta della posta: donna nei guai

Supermercati chiusi a Pasqua e Pasquetta: le file record da Milano a Roma FOTO

In questi giorni di isolamento trovarefa piacere, specie se si tratta delle tradizionali uma i pensierini di una 42enne dellahanno avuto conseguenze inattese. La donna,, ha distribuitoe al loro interno ha fatto trovare delle immagini. L'idea di metterle nelle cassette delle poste degli sconosciuti è nata con il solo scopo di «educare le persone».La polizia l'ha identificata e arrestata dopo una segnalazione e il ritrovamento di materiale pornografico sul suo computer. C'erano anche stuzzichini a forma di pesce al posto dei dolcetti tradizionali. Cestoni li avrebbe consegnati a casa della gente dopo aver finito il suo turno in un negozio di alimentari Publix.A far scattare le manette anche un filmato delle telecamere di sorveglianza in cui erano registrati i suoi movimenti. La donna, come riporta il Daily Mail, voleva educare le persone sulla necessità che le chiese e i sacerdoti dessero denaro ai meno fortunati.Cestoni è accusata di aver violato l'ordinanza che impone di restare a casa e di aver distribuito materiale osceno.È detenuta nel carcere della Contea di Flagler con una cauzione di 7mila dollari.