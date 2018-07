Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Ti vuoi». Mai nessuno si aspetterebbe di ricevere undi questo tipo, con tanto di foto, da una. Ancora di più se la bimba in «vendita» ha solamente due anni. Il prezzo? Circa. Ma dall'altra parte dello schermo, a ricevere i messaggi, c'erano degli agenti sotto copertura che hanno così incastrato la donna., 25 anni, si è dichiarata colpevole ed è stata condannata a 40 anni di carcere con l0accusa di favoreggiamento alla prostituzione. La vicenda è avvenuta a Houston attraverso un social media. Oltre a quella della figlia la donna avrebbe inviato anche altre foto di giovani ragazze.I detective hanno visto la Peters salire su un autobus con sua figlia per recarsi a Conroe, dove pensava di incontrare un uomo che avrebbe pagato per la bimba. Caduta nella trappola è stata arrestato il 22 febbraio. Sua figlia è stata posta sotto la custodia dei servizi di protezione dell'infanzia statali.