Si sottopone a diversiper poter, ma il risultato è un vero disastro. Dopo due iniezioni Charlotte Neale, 26enne dell'Essex, ha notato deie delle escrescenze sulle labbra, così ha chiesto spiegazioni al responsabile della clinica a cui si era rivolta. La risposta che ha ricevuto l'ha lasciata senza parole, così ha deciso di denunciare.Il manager dell'istituto ha infatti accusato la giovane di aver "rovinato" il lavoro fatto dalle sue dipendenti praticando sesso orale. Charlotte, dopo aver fatto due trattamenti da 170 sterline ciascuno, non ha solo notato dei cambiamenti estetici nelle sue labbra ma ha iniziato anche ad accusare dei forti dolori: la sostanza usata per riempire le labbra si era mossa fin sopra il naso deformandole il volto.Dopo essersi rivolta alla clinica e aver ricevuto la risposta choc, si è lasciata visitare e curare da altri medici e ha deciso di denunciare quello che le è accaduto perché altre persone evitino il suo stesso errore. Come riporta il Daily Mail , la ragazza, si è sentita accusare dal titolare della clinica di aver fatto sesso non protetto, di aver contratto un'infezione sessuale e di aver cercato un risarcimento in modo indebito.Alla ragazza era stato detto che avrebbe dovuto massaggiare a lungo le labbra, ma in realtà il problema era nella scarsa qualità dei prodotti e nella poca professionalità di chi ha eseguito l'intervento. Oggi Charlotte sta meglio e con dolorose cure è riuscita a risolvere il problema, ma ha voluto denuunciare l'accaduto perché la clinica chiuda.