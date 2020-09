«Sesso occasionale? Solo con la mascherina. Per rischiare meno, meglio farlo da soli»

Ilai tempi del, si può fare tranquillamente o bisogna stare attenti? Sebbene baci e abbracci siano pericolosi veicoli di contagio, rinunciarci completamente anche tra innamorati è un'impresa difficile per chiunque. E in questo senso fanno discutere le parole di ieri di, direttrice della Sanità del Canada,, proprio per evitare la diffusione del Covid.Per la Tam