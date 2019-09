«Chiudi gli occhi, ho una sorpresa per te». E accoltella la moglie dopo aver fatto sesso con lei

Mercoledì 4 Settembre 2019, 18:32

«Copriti gli occhi, ho una sorpresa» e poiShaun May, 34 anni, ha accoltellato alsua moglie Laura May dopo che i dueed erano ancora a letto nella loro casa in Kent. L'attacco è stato assolutamente inaspettato, l'uomo ha detto alla donna di chiudere gli occhi perché le avrebbe fatto una sorpresa e invece l'ha aggredita a sangue freddo.La donna si è salvata per miracolo, visto che il coltello da cucina ha mancato di poco le arterie. L'uomo era stato licenziato dal suo posto di lavoro per alcune irregolarità, ha ammesso di non aver avuto il coraggio di ammettere alla moglie quello che aveva fatto, che non sapeva come avrebbero potuto pagare il mutuo, così ha preferito che lei morisse. Durante l'interrogatorio ha anche confessato che era sua intenzione uccidersi dopo l'attacco, come riporta anche il Daily Mail I due vivevano un rapporto molto sereno. Erano tornati da poco da una vacanza, quella sera avevano mangiato cibo da asporto e poi avevano avuto un rapporto sessuale. Dopo il marito ha chiesto alla moglie di stendersi sul letto e di bendarsi in attesa di una sorpresa. È andato in cucina, ha preso il coltello, si è inginocchiato ai piedi del letto e ha iniziato un conto alla rovescia e l'ha aggredita. Ora l'uomo è sotto processo.