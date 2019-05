Sesso con una minorenne sull'aereo privato, milionario 53enne a processo

Papà resta incastrato tra le poltrone del cinema: morto sotto gli occhi di moglie e figlio​

Lunedì 20 Maggio 2019, 23:01

Unè statodopo aver avuto unacon unaminorenne, di appena. L'accusa, in particolare, si è focalizzata su un viaggio a bordo dell'dell'uomo, che avrebbe fattocon la ragazzina dopo aver impostato ilÈ accaduto nel New Jersey: come riportano fonti locali ed internazionali , tra cui Fox News , il 53enne, sposato e con una figlia, avrebbe avuto una relazione con la minorenne lo scorso anno. Proprietario della società di investimenti W.H. Mell Associates, l'imprenditore è accusato di aver fatto sesso con la ragazzina durante un volo tra il New Jersey e Cape Cod.Nello specifico, oltre alla violenza sessuale su minore, Mell è accusato anche di possesso di immagini pedopornografiche, poiché si era fatto inviare foto esplicite dalla giovanissima amante, e anche di aver messo in pericolo la sicurezza della minorenne, per aver impostato il pilota automatico sull'aereo. Dopo l'arresto, Mell è stato rilasciato dietro il pagamento di una cauzione di un milione di dollari e ora rischia cinque anni di carcere e altrettanti di libertà vigilata. Intanto, però, un tribunale gli ha confiscato la licenza da pilota di aerei, oltre a vietargli l'utilizzo di dispositivi elettronici e imporgli un divieto di avvicinamento alla ragazzina.