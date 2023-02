Diventa mamma e resta casta per 11 anni: «Non farò mai più sesso, meglio sola per sempre che subire un tradimento»

Dopo una gioventù passata a divertirsi come tanti ragazzi della sua età, ha detto basta. Così a 24 anni, nel 2011, Verity Jones ha deciso di diventare mamma, ma senza "servirsi" di un uomo. Ha ordinato online una provetta con lo sperma, pagando 25 sterline, ed è rimasta incinta al primo colpo. Oggi sua figlia Holly ha 11 anni e sta bene.

Il racconto

«Ho sognato che per aver un figlio avrei dovuto sbrigarmi - le sue parole al Daily Star -. Ma non potevo semplicemente prendere il primo che passava e portarlo a casa. Così ho ordinato una provetta di sperma online e mi sono inseminata», ha raccontato. «Molte persone spendono soldi dai dottori per aver figli, a me è bastato firmare alcuni documenti», ha detto Verity, che da quando è diventata mamma ha scelto la castità: «Mi sono divertita fino a 24 anni, poi mi sono detta che non aveva senso».

«Non credo nel vero amore dopo aver sentito tante storie orribili e preferirei che Holly avesse un genitore solo, piuttosto che essere genitore di una relazione interrotta», ha aggiunto per spiegare la sua scelta. Gli amici provano a convincerla ad aprirsi verso un'altra persona, ma lei non ne vuole sapere: «La gente lo trova bizzarro. Pensano che io abbia bisogno di un partner per essere felice. Mia madre dice sempre: "Perché non ti sistemi?". Non riesco a pensare a niente di peggio di qualcuno seduto sul mio divano ad aspettare che io faccia qualcosa per lui», ha aggiunto.

«A volte mi sento triste perché penso che probabilmente non farò mai più sesso, ma dura un minuto e poi vado avanti. Lo consiglierei sicuramente ad altri. Invece di piangere perché sono stato tradita, me ne sto tranquillamente seduto a casa con i miei gatti», ha chiosato.

