Video virale su Whatsapp: «Sesso a Roma in via Baldo degli Ubaldi», ma la verità è un'altra

Nuova confessione bollente alla rubricadel tabloid Sun. Un ragazzo di 27 anni ha raccontato di avere una relazione con la compagna del suo migliore amico, la madre del suo bambino. «Non posso smettere di vederla, ma non voglio che nessuno si faccia male. Siamo amici da dieci anni dopo esserci incontrati grazie alla passione comune per il calcio».Sarebbe stato il ragazzo tradito a spingerli l'uno tra le braccia dell'altra. Desiderava che andassero semplicemente d'accordo perché entrambi molto importanti per lui. Quando hanno iniziato a scambiarsi messaggi hanno notato una grande sintonia, che è sfociata nella passione una sera dopo aver visto un film in casa.L'amico era andato a dormire perché si era offerto di badare al loro bambino durante la notte e i due si sono avvicinati. «Abbiamo iniziato a fare progetti insieme, solo noi due. So che quello che sto facendo è sbagliato, ma è come se non potessi stare lontano da lei. Mi sento così in colpa».