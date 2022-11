Sesso con la figlioletta in cambio dei videogiochi, papà orco arrestato (e subito rilasciato)

di Redazione web

Chiede alla figlioletta minore di 11 anni di eseguire prestazioni sessuali su di lui in cambio del pagamento per un videogioco, ma il papà orco di 43 anni non la passa liscia: è stato arrestato (e subito rimesso in libertà). Il triste fatto di cronaca è accaduto a Torrevieja, in Spagna. Lo riporta il quotidiano ABC.

Si innamora di un ragazzo più giovane online e lo incontra, ma viene uccisa e smembrata: arrestato l'amante

Claudio, morto suicida a 18 anni a New York. La procura: «Nessuna azione legale contro il college»

Il compagno muore quando lei è incinta: «Per registrarlo come papà dovrà pagare 10mila euro»

Cosa è successo

I fatti sono avvenuti lo scorso venerdì mentre la mamma era uscita a fare la spesa. La piccola, rimasta da sola in casa col papà, stava giocando con un videogioco al computer, quando ha avuto la necessità di chiedere al genitore dei soldi per poter proseguire il gioco.

Il papà ha approfittato della circostanza per costrigere la figlioletta ad eseguire delle prestazioni sessuali e, in cambio, lui le avrebbe dato i soldi per il gioco.

Quando la mamma è rientrata a casa, la bimba ha raccontato quello che era successo col papà: la mamma, sconvolta dal racconto della piccola, ha denunciato immediatamente i fatti alla polizia, facendo arrestare il marito 43enne.

Papà subito rilasciato

Il papà della bambina ha trascorso una notte nelle celle della caserma della Guardia Civile, dove la polizia gudiziaria ha condotto le procedure per il giudizio davanti al tribunale.

Nel frattempo, l'uomo è stato rimesso temporaneamente in libertà: il tribunale non ha disposto alcuna misura cautelare da adottare prima del giudizio.

Sparatoria nel supermercato Walmart in Virginia, è strage: almeno 10 morti https://t.co/0c2TWey9S8 — Leggo (@leggoit) November 23, 2022

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Novembre 2022, 13:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA