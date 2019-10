Abusa sessualmente del suo ex fidanzato e rischia di soffocarlo, denunciata 43enne

Giovedì 17 Ottobre 2019, 20:08

Ha rischiato di uccidere il suo ex, costringendolo a. Amy Nicole Parrino, 44 ​​anni, ha ammesso di aver aggredito il suo ex fidanzato, di averlo immobilizzato a terra e poi di averlo quasimettendosi sopra la sua faccia per obbligarlo a fare sesso.Pare che l'uomo fosse stato già in passato vittima di violenze da parte della donna. Durante la loro relazione lei spesso lo picchiava, lo aggrediva, ma lui non ha mai trovato il coraggio di denunciarla. Dopo essersi lasciati la situazione non è migliorata e dopo il tentato omicidio ha deciso di raccontare tutto alle autorità. Il suo ex ha spiegato che la donna diventava spesso violenta in breve tempo e che quando si scatenava la sua ira lui non riusciva a fare nulla.Dopo la separazione la donna lo ha prima aggredito, causandogli varie escoriazioni, poi si è spogliata e si è seduta sul suo viso, costringendolo a un rapporto sessuale contro la sua volontà, nel corso del quale ha anche rischiato di morire soffocato. La donna, che ha ammesso tutto, come riporta anche Metro, è stata arrestata ed è ora in attesa di una sentenza definitiva