Sesso estremo, riduce la compagna in fin di vita ma i giudici lo assolvono: «Lei era consenziente»

Martedì 5 Novembre 2019, 14:10

Hama è statogiudici hanno stabilito che lenel quale la donna era consenziente e per questo motivo Kane Elliott, 26 anni, di Cwmbran, Torfaen, è stato considerato innocente.La partner Rhiannon Davies, ha dichiarato di essere stata aggredita dal compagno che l'avrebbe stretta al collo, le avrebbe camminato sopra, tutto durante un rapporto sessuale. Quando la polizia è arrivata sul luogo ha trovato la donna a terra, con gli occhi pesti, incapace di muoversi, con diverse ferite e anche segni di forti emorragie. Il compagno si è difeso dicendo che era stata lei a volere questo tipo di violenza: «Era molto appassionata. Ha detto che voleva provare alcune nuove cose sessuali. È diventato davvero strano. Non sapevo cosa pensare, è diventata violenta. Ha insistito sullo strangolamento poi ha iniziato a schiaffeggiarmi».Pare che quando lui ha rifiutato di farecon lei, la donna sia andata in escandescenza e abbia iniziato a farsi del male da sola mettendo a soqquadro l'appartamento, come ripora anche la stampa locale . La donna ha negato però le accuse di Elliot dicendo che sarebbe stato lui a picchiarla barbaramente dopo che lei aveva accettato di fare sesso in modo più spinto. I giudici però, alla fine, hanno dato ragione all'uomo, scagionandolo delle accuse.