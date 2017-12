Due donne fanno sesso nel taxi: "Come in un film porno". E l'autista riprende tutto Video

Mercoledì 20 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 20:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mentre viaggiano su un taxi sono travolti da un impeto di passione e il conducente le filma mentre fanno sesso nel sedile posteriore della sua auto. La coppia aveva preso il taxi durante la tarda serata a Mosca e aveva chiesto di essere portati a casa, ma non sono riusciti a resistere di arrivare fino alla camera da letto, così hanno dato sfogo alla passione già lungo il viaggio.Vedendo che la donna è saltata sopra la sua compagna l'autista non è riuscito a trattenersi e, in imbarazzo, ha iniziato a ridacchiare e a cercare di evitare di vedere quello che stava accadendo. Fino a quando però la coppia non ha chiesto all'autista di fermarsi e di lasciare l'auto per permettere loro di finire con maggiore privacy, ma a quel punto l'uomo di è rifiutato e le ha invitate a scendere.Le due donne così sono scese e si sono dirette verso un pub dopo aver saldato il conto con l'autista. Il video è stato poi diffuso sul web dove in breve tempo è diventato virale.