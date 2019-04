Filma la fidanzata che fa sesso con i suoi cani: la polizia trova 210 video

Ultimo aggiornamento: 16:51

Filma la suama non andrà in prigione. Wayne Horkan, 48enne di Birmingham, fu trovato dalla polizia con diversi file video in cui aveva filmato la sua compagna mentre faceva sesso con i cani. Gli agenti trovaronche ritraevano persone che consumavanoHorkan fu arrestato, ma dopo il processo è arrivata la sentenza definitiva: l'uomo eviterà il carcere e sarà costretto a pagare una multa di 1300 sterline. L'uomo ammise di aver fatto girare alcuni dei video dalla sua ex compagna, confessando di aver tratto piacere sessuale dalla visione degli stessi. Il businessman non nascose di avere questa perversione nei confronti di cani e cavalli, ma nonostante le sue parole il giudice gli ha risparmiato il carcere.La motivazione è nel fatto che materialmente lui non ha abusato di nessun animale. Il file porno scaricati non sono stati opera sua e quelli in cui la fidanzata faceva sesso con i cani non lo vedono come protagonista, essendo la donna consenziente all'atto.