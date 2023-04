Sesso con un cane fuori alla chiesa: «Mi pagano per i video». Adolescente rischia 10 anni di carcere

di Redazione web

Una ragazza di soli 19 anni è stata arrestata con l'accusa di aver fatto sesso almeno con un cane, un pastore tedesco, ma il sospetto è che possa aver avuto rapporti contro natura anche con altri due animali in suo possesso. L'arresto è arrivato dopo la segnalazione alla polizia di un vicino di casa che aveva visto il video delle atrocità pubblicato sui social e l'aveva denunciata per la presunta bestialità.

I video dei rapporti sessuali con i cani

La ragazza accusata di aver fatto sesso con un pastore tedesco è Denise Frazier, un'adolescente di Myrick, nel Mississippi. Le autorità locali hanno anche rivelato che il presunto video di sesso con il cane è stato girato fuori da una chiesa battista nella città natale della giovane. I video sarebbero stati girati dal 23 al 28 febbraio e secondo quanto emerso dalle indagini potrebbero riguardare tre cani diversi, ora tutti in cura presso un ospedale per animali. La ragazza ha ammesso di aver avuto rapporti sessuali con un animale nel video, ma secondo le autorità avrebbe detto di essere stata costretta a farlo sotto minaccia e dietro compenso per i video registrati durante la bestialità. Frazier è stata incarcerata nella struttura di detenzione per adulti della contea di Jones con l'accusa di crudeltà sugli animali e rapporti innaturali.

Rischia 10 anni di carcere

«Nei miei 17 anni nelle forze dell'ordine, questo è uno dei casi più inquietanti su cui abbia mai indagato», ha dichiarato il sergente JD Carter del dipartimento dello sceriffo della contea di Jones. «Siamo in possesso di diversi video che sono così espliciti che non siamo liberi di pubblicarli o persino discuterne il contenuto», ha aggiunto. «L'indagine su questo caso è tutt'altro che conclusa». Mentre la crudeltà sugli animali in Mississippi è punita con un massimo di sei mesi di carcere, un rapporto sessuale innaturale potrebbe costare alla giovane fino a dieci anni di detenzione.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Aprile 2023, 10:23

