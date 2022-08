«C'è un cadavere in spiaggia»: scatta l'allarme, ma era una bambola gonfiabile per fare sesso

«Correte subito, c'è una donna morta in spiaggia»: questo l'allarme lanciato dai bagnanti rimasti inorriditi quando un (presunto) cadavere nudo è stato ritrovato sulla spiaggia di Bang Saen, nella provincia di Chon Buri, nella Thailandia orientale. I soccorritori si sono precipitati sul posto per indagare ma, a un'ispezione più ravvicinata, il "cadavere" si è rivelato essere una bambola gonfiabile per fare sesso di gomma.

La metà superiore della bambola gonfiabile era coperta da una maglietta mentre il sedere e le gambe nudi della bambola erano in mostra. I turisti erano sicuri che fosse il cadavere di una donna a distanza e non osavano avvicinarsi, quindi hanno chiamato sul posto gli agenti del servizio di salvataggio marino del Great White Shark nel distretto di Saek Suk, che hanno scoperto che si trattava solo di un gioco erotico.

I soccorritori hanno rimosso la maglietta per scoprire che il "cadavere" non aveva la testa. La pagina Facebook “Chorb Jang Bang Saen” (I love Bang Saen) ha pubblicato online una foto della bambola.

La bambola gonfiabile per fare sesso è stata rimossa dalla spiaggia

Al momento, nessuno si è fatto avanti per reclamare la bambola. L'ufficiale municipale del distretto di Saen Suk Plakorn Khamphrae ha detto che la bambola lo ha fatto sentire "a disagio" perché Bang Saen è una "famosa destinazione turistica conosciuta in tutto il mondo".

