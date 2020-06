Sesso nell'auto dell'Onu, scandalo a Tel Aviv. Il video fa il giro del mondo

Sex, peace but not rock ‘n roll! Pessoal da força de paz da ONU 'pegos fazendo sexo no banco de trás do veículo oficial em Tel Aviv' durante missão de manutenção da paz https://t.co/uaKZa9bYDF — CAMILO CARAVELA (@camilo_caravela) June 27, 2020

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Giugno 2020, 20:31

apparentemente impegnato in un atto sessuale con una donna sul sedile posteriore di una vettura con le insegne dell'Onu ('UN') in Israele, auto sulla quale ci sono anche altre due persone, è al centro di un'inchiesta avviata dal Palazzo di vetro.- forse da un balcone o da una finestra - è già diventato virale sui social e quelle immagini sono state condannate duramente da Stéphane Dujarric, il portavoce del Segretario generale dell'Onu Antnio Guterres, il quale ha riferito che l'organizzazione è «scioccata e profondamente turbata» dall'episodio. L'auto, mostrano le immagini, si trovava su una strada molto trafficata, che secondo quanto riportano media internazionali, tra cui la Bbc, è il lungomare di Tel Aviv.c'erano almeno quattro persone: l'autista, un passeggero sul sedile anteriore e due su quello posteriore, ovvero il funzionario dell'Onu e una donna vestita di rosso. Dopo pochi istanti, la macchina si muove in mezzo al traffico.ovvero la United Nations Truce Supervision Organisation, un corpo di peacekeeping dell'Onu originariamente costituito nel maggio del 1948 per monitorare il cessate il fuoco quando fu dichiarata l'istituzione dello Stato di Israele.sottolineando che tale comportamento «va contro tutto ciò che sosteniamo ed a cui abbiamo lavorato nella lotta contro la cattiva condotta da parte del personale delle Nazioni Unite». Il portavoce ha precisato che l'inchiesta in corso dovrà appurare anche se il presunto atto sessuale era consensuale o se coinvolgeva un pagamento.in ambito sessuale del proprio personale. Negli ultimi anni sono infatti numerosi i casi in cui personale delle Nazioni Unite è stato accusato di cattiva condotta sessuale: nel solo 2019 ci sono state 175 accuse di sfruttamento o abuso contro membri dello staff, ricorda la Bbc. Di queste accuse, 16 hanno trovato conferma, 15 si sono rivelate false e tutte le altre sono ancora oggetto di indagine.