Va in bagno e fa una scoperta choc: c'è un serpente nel water VIDEO

Una scoperta choc in casa. Un uomo trova un serpente nella sua toilette mentre va in bagno. Sui social il momento scioccante in cui un texano negli Stati Uniti ha trovato un serpente che spuntava con la testa dalla tazza del water.

Man finds a snake in the toilet 😱 🎥: @augustus_west pic.twitter.com/Y8TvVA7JYD — The Sun (@TheSun) November 20, 2020

Decisamente sotto choc, ha tentato di uccidere il serpente con una grossa mazza da golf trovata in casa. La notizia è stata riportata sui social anche dal tabloid inglese The Sun. L'uomo ha avuto anche la prontezza di riflessi di registrare tutto con il suo cellulare: il video postato sui social è diventato in poco tempo virale facendo il giro del mondo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Novembre 2020, 07:45

