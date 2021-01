Serpente a sonagli morde una bambina nel giardino di casa, caccia al rettile

La polizia e i vigili del fuoco cercano da ore un serpente autore di un'aggressione a una bimba che ha dell'incredibile. L'aggressione è avvenuta in Repubblica Ceca. Una bambina di otto anni è stata attaccata da un grosso rettile velenoso mentre giocava nel guardino della sua abitazione.

A giudicare dalle ferite, si tratterebbe di un serpente a sonagli che ha morso il piede la piccola attraverso la scarpa. Lo riporta il tabloid tedesco Bild. Le autorità locali hanno aperto un'inchiesta su presunte lesioni personali colpose. Sono in corso inoltre le ricerche per rintracciare il proprietario dell'animale. Per ora non si hanno notizie sulle condizioni di salute della piccola.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Gennaio 2021, 15:57

