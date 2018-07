Serpente velenoso di un metro e venti nascosto nel passeggino, terrore nella casa con tre bambini

Martedì 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Scene di panico per una famiglia che si è ritrovata in casa, nascosto neldel loro figlio più piccolo, unmoltolungo circa un metro e venti centimetri.È quanto accaduto, come riporta 20minutos.es , in un edificio di calle Federico Fellini, a, in Spagna. Il serpente introdottosi nell'abitazione della famiglia, una coppia con tre figli, è un(Malpolon monspessulanus), uno dei più grandi e pericolosi di tutta l'area mediterranea.Tanto spavento per la famiglia, che però ha subito avvertito le guardie zoofile della polizia locale che, con strumenti appositi, è riuscita a catturare l'animale, anche se non senza difficoltà. Il serpente, infatti, si era arrotolato su se stesso e per catturarlo è stato necessario utilizzare delle pinze e dei guanti di protezione, anche perché l'animale, estremamente aggressivo, ha morso più volte alla mano gli agenti.Alla fine, il serpente è stato trasportato ad un centro di recupero della fauna selvatica per poter essere reintrodotto nel proprio habitat naturale.