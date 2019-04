Sequestra una bimba di 5 anni e la lascia morire di sete, 27enne tedesca dell'Isis a processo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

una. Jennifer Wenisch, 27enne tedesca, aveva comprato come schiava in Iraq una bimba di 5 anni insieme a sua madre. La donna militava nellfino a quando non è stata scoperta e arrestata con l'accusa di crimini di guerra.Jennifer è la prima persona al mondo a essere processata per crimini internazionali commessi da jihadisti del Califfato contro membri della minoranza yazida, quella a cui appartenevano la mamma e la bambina. Pare che la donna abbia lasciato che la piccola morisse di sete senza ascoltare le richieste della vittima. Nel processo a carico della 27enne a difendere i diritti della piccolo yazida, minoranza religiosa di lingua curda, c'è anche Amal Clooney, moglie del noto attore.La Wenisch pare abbia avuto un'infanzia difficile, fino a quando non ha deciso di unirsi all'Isis nel 2014. Nel 2015 ha svolto attività di pattugliamento, controllando che venissero rispettate le regole di abigliamento e comportamento da parte delle donne e in quegli stessi anni avrebbe comprato la madre e la figlia come schiave. La bimba si sarebbe sentita male una notte, facendo la pipì a letto, la donna e il marito l'hanno legata a un palo e lasciata per giorni senza cibo e acqua lasciandola morire di stenti. Il processo durerà fino a settembre, come riporta il Sun , e la donna potrebbe rischiare l'ergastolo.