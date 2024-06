Senzatetto pestato a sangue da un gruppo di adolescenti, una di loro trasmette la brutale aggressione live su Ig: «Siamo ragazzini»

di Morgana Sgariglia

Cinque adolescenti sono stati arrestati dalla polizia di Oklahoma City dopo aver picchiato selvaggiamente, assieme a un folto gruppo di ragazzi, un senzatetto. Il senza fissa dimora Tilman Shannon è stato aggredito nel parcheggio di una stazione di servizio da una comitiva di ragazzi il 26 maggio scorso e ora è salvo per miracolo.

La live Instagram

Le parti più atroci dell'attacco sono state filmate durante una live Instagram da Veronica Benavente, 19 anni. Nel video di un minuto e mezzo si sente la ragazza dire a Shannon «siamo ragazzini».

La dinamica dell'attacco

I video di sorveglianza hanno ripreso l'intero calvario del senzatetto e hanno filmato diversi adolescenti coinvolti. Shannon ha tentato di scappare ma è stato bloccato e picchiato vicino a un cassonetto dell'immondizia all'estremità opposta del parcheggio. Avrebbero anche tirato fuori la sua sacca per la colostomia. L'uomo ha riportato delle ferite gravi e traumi importanti. Ora è in cura in un ospedale locale e pare che sopravviverà.

Gli arresti

Al momento sono stati arrestati solo Benavente, un diciottenne e altri tre minorenni sospettati. Sono stati accusati di aggressione aggravata e percosse, complicità in reato e associazione a delinquere finalizzata a commettere un crimine. La polizia ne sta cercando altri quattro individuati nei filmati delle telecamere.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Giugno 2024, 15:09

