Dà fuoco a due senzatetto, arrestato 22enne

Montal Nowhia-Job, 22enne inglese, è stato accusato dalla polizia di incendio doloso, e tentate lesioni fisiche aggravate, ai danni di due senzatetto nelle prime ore di lunedì. I fatti sono stati segnalati in due vie, rispettivamente a George Street, e Surrey Street, a Croydon, nel sud di Londra.



I due clochard sono stati prontamente curati per ustioni lievi e la polizia avrebbe interrogato una 17enne in merito a quanto successo. Nella giornata di ieri invece Nowhia-Job avrebbe affrontato il processo di fronte al tribunale di Croydon per gli episodi di cui è accusato. Venerdì 14 Giugno 2019, 14:22

