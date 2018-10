Senzatetto si addormenta nel locale mentre carica il telefono, i dipendenti lo svegliano con una secchiata d'acqua Video

Mercoledì 3 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Si eraall'interno di undi Syracuse, nello stato di New York, quando è stato risvegliato nel peggiore dei modi. La disavvenura è stata subita da un senzatetto,che stava facendo un sonnellino a un tavolo quando gli impiegati del negozio lo hanno svegliato con una secchiata d'acqua.La scena è stata immortalata in un video condiviso su Facebook e, dopo l'inzuppata, si sente chiaramente il personale scoppiare a ridere e uno di loro rimproverarlo duramente. «Stai andando a dormire? Quante volte devo dirti di smettere di dormire qui», si sente dire un impiegato. «Sai che non sto giocando con te. Io non chiamerò la polizia ma devi uscire da qui».L'uomo ha cercato di giustificars dicendo che stava solo riposando la testa mentre caricava il suo telefono in modo da poter chiamare sua madre. Ha detto al sito web Syracuse.com che il lavoratore «probabilmente aveva dei problemi personali e aveva bisogno di qualcuno con cui parlare». Dopo che il video è diventato virale, è montata la protesta per il comportamento dei dipendenti. La proprietaria del franchising, Kimberly Wolak, si è dichiarata «estremamente turbata» quando ha visto il video e ha licenziato gli impiegati coinvolti.«Non solo ha violato le nostre politiche scritte, ma va contro i nostri valori fondamentali come organizzazione, che includono la creazione di un ambiente accogliente e ospitale e il trattamento di tutti con dignità e rispetto», ha detto. «I dipendenti coinvolti nell'incidente sono stati sospesi in attesa di un'indagine completa, e ci metteremo in contatto con l'individuo nel video per scusarci per l'esperienza negativa». Intanto è stata aperta una pagina web di raccolta fondi per aiutare Dufresne che già ha raccolto più di 5.500 dollari.