Senza mascherina nel locale, aggredisce la cameriera che lo aveva rimproverato: arrestato

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Luglio 2020, 17:50

Unadi un fast food è rimastadopo essere stata aggredita da unche, insieme alla compagna, si stava spostando all'interno del locale. La coppiadella cameriera e aveva reagito prima con insulti e poi con l'aggressione fisica da parte dell'uomo, unche poi si è dato alla fuga ma è stato arrestato dalla polizia.È accaduto nella seconda serata di sabato scorso, in un locale di, in Spagna. Come riporta 20minutos.es , la coppia si era alzata dal tavolo e aveva iniziato a girare nel locale senza indossare lané rispettare ildagli altri clienti. Laaveva gentilmente invitato i due a rispettare i protocolli di sicurezza anti-contagio, ma di tutta risposta aveva ricevuto una lunga sequela di. La donna, inoltre, aveva iniziato a girare nel locale minacciando di tossire in faccia agli altri clienti, mentre il compagno aveva iniziato a danneggiare alcune parti del ristorante.Il 36enne, furioso, ha anche, causandole un sanguinamento dal naso. Poi si è dato alla fuga, seguito però da altri clienti che hanno consentito ad agenti della polizia locale di individuarlo e fermarlo. Per sfuggire all'arresto, l'uomo prima aveva iniziato a correre e poi, una volta raggiunto, si è gettato a terra, cercando di resistere agli agenti rotolando sul marciapiede. Alla fine, il 36enne è stato arrestato e denunciato per lesioni.