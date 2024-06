Seno rifatto, l'intervento è un disastro. Modella 19enne in lacrime: «Le mie t**te sono disgustose, non posso lavorare così»

di Cecilia Legardi

Una ragazza di 19 anni ha deciso, un po' impulsivamente, di rifarsi il seno, ma ciò che ha ottenuto è un risultato mostuoso: «Sembra stata morsa da uno squalo», riporta The Mirror e «un capezzolo è caduto», ha raccontato lei. Ecco l'incredibile intervento che l'ha sfigurata.

La mastoplastica si trasforma in un incubo

Il suo busto è rimasto severamente sfigurato dopo l'intervento di lifting fatto ad aprile ed ora è colta dalla disperazione. Madison Goodwin, 19, era una ragazza in salute e senza evidenti problemi estetici, ma odiava la forma del suo seno: lo trovava troppo cadente. Afflitta dalla bassa autostima per questo dettaglio, ha scelto di volare in Turchia e sottoporsi a una mastoplastica additiva e al lifting. Una sua cara amica era stata nella stessa clinica, a Istanbul, ed era tornata a casa con una silhouette favolosa. Per lei, però, non è stato così: l'operazione le è costata 4 mila sterline, ma ha messo a rischio la sua vita. Quando è tornata in Inghilterra ha visto uno dei capezzoli diventare viola scuro e la pelle attorno - una volta tolte le bende - era nera. Quel capezzolo, poi, è rimasto appeso a un filo ed è caduto del tutto qualche giorno dopo il rientro nel Regno Unito. Attualmente, quindi, Madison attende di subire un altro intervento, ovvero un innesto cutaneo, per sostituire il tessuto necrotico.

La ragazza racconta perché ha tanto desiderato l'intervento di mastoplastica: «Volevo sentire di poter indossare un top senza dover mettere un reggiseno o preoccuparmi che scivolassero fuori. Volevo che si adattassero bene a ogni capo e mi dessero un po' di sicurezza. Ora mi sento disgustata guardando le mie tette». Madison è una modella, dunque una delle difficoltà maggiori sarà quella di riprendere a lavorare malgrado le cicatrici: «So che non è tutto, ma è il mio lavoro: devo avere un bell'aspetto».

Interventi estetici all'estero, risparmio al costo del rischio

Madison mette in guardia le persone sugli interventi all'estero, raccomandando di eseguirli nel proprio Paese. Ma perché lei ha scelto la Turchia? Questione di costi: «Stavo cercando dei chirurghi a Londra, ma costavano 9.000 sterline e non volevo spendere cifre assurde, quindi ho pensato alla Turchia perché qualcuno che conoscevo era andato da quello specifico medico ed era davvero soddisfatto dei risultati». Non ha immaginato che qualcosa potesse andare storto. «Ho avuto un bambino a gennaio, sfortunatamente nato morto - continua a raccontare - Le mie tette erano molto cadenti e i miei capezzoli erano davvero grandi, non sono mai tornati alla normalità». Così si è sottoposta all'operazione. «Non mentirò, non ho fatto molte ricerche. È stato tutto d'impulso. Ero molto emozionata. Mia mamma ha prenotato i voli e pensavamo davvero che sarebbe stata, oltre i due giorni passati in ospedale, come una mini vacanza».

Nonappena ha cambiato le bende e ha notato il colore violaceo della pelle, si è rivolta al suo medico in Inghilterra che davanti a quel terribile incidente ha potuto soltanto consigliarle un innesto cutaneo e un tatuaggio per ridare arminia al busto. «Sembra davvero un morso di squalo, mi sento malissimo», ha concluso la modella, che deve sposarsi a dicembre e spera, per quel giorno, di poter essere nuovamente bellissima e in salute.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Giugno 2024, 20:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA