«Il mio seno è cresciuto a dismisura da quando avevo 10 anni per una rara malattia: ha reso la mia vita un inferno»

Rochelle soffre di gigantomastia, una patologia rara e considerata debilitante che ha provocato una crescita molto rapida del suo seno sin da quando aveva dieci anni. Per questo motivo, la sua adolescenza è stata particolarmente dura e i problemi sono continuati durante l'età adulta, causandole sentimenti di vergogna nei confronti del proprio corpo.

«Durante il periodo scolastico mi sembrava di essere una proprietà pubblica - ha raccontato la donna, oggi 37enne, a Jam Press -. I ragazzi pensavano di potermi toccare il seno e uomini adulti mi fissavano mentre ero insieme ai miei amici». Secondo la Cleveland Clinic sono soltanto 300 i casi diagnosticati di gigantomastia.

La gigantomastia di Rochelle

Come riporta il New York Post, Rochelle ha avuto diversi problemi derivanti dalle dimensioni eccessive del suo seno e ha finito per nascondere il suo corpo quando possibile «perché mi imbarazzava», tanto da evitare anche di indossare un bikini in spiaggia.

Non si è trattato, però, soltanto di problemi psicologici, ma anche fisici: «Non riuscivo a rimanere in piedi per più di mezz'ora perché poi mi veniva mal di schiena. Avevo anche forti dolori a collo». Eppure, la sua condizione è stata spesso banalizzata dai dottori, che si limitavano a dirle di perdere peso. Alla fine, stanca della continua sofferenza, Rochelle ha deciso di ricorrere alla chirurgia e si è rivolta al dottor Mark Solomos, che aveva portato a termine con successo più di 20mila interventi.

Al prezzo di oltre 13mila dollari (circa 12.300 euro), il dottor Solomons ha rimosso più di due chili di tessuto, senza lasciarle cicatrici. La riduzione del seno è costata molto, ma ora può godersi una nuova vita: «Riesco a uscire, fare shoppig e andare ad appuntamenti senza problemi - dice Rochelle -. Non sono ancora andata in vacanza da quando sono stata operata, ma non vedo l'ora di partire e metterò certamente un bikini».

