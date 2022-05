«Copriti il seno o scendi dal volo»: tiktoker accusa compagnia aerea

«Copriti il seno o scendi dall’aereo». E’ la minaccia che una tiktoker afferma di aver sentito dal personale di bordo su un aereo di linea durante un volo negli Stati Uniti. La ragazza registrata come @badbish1078, ha condiviso una clip su Tik Tok di lei seduta con aria di sfida a bordo dell'aereo dell'Alaska Airlines, riporta il Sun. Nel breve video si vede la passeggera seduta nell’aereo con indosso un top scollato e dei pantaloncini. Una tenuta sportiva e niente più, ma che avrebbe suscitato le perplessità del personale tanto da chiedere addirittura alla passeggera di coprirsi come scrive la tiktoker nel video: «Alaska Airlines mi ha appena detto che dovevo "coprire" se volevo salire sull'aereo».

La denuncia social è stata subito commentata dai follower che hanno bollato la richiesta di coprirsi come «ridicola». In realtà non è la prima volta che qualcuno condivide lamentele su commenti ricevuti da assistenti di volo per l’abbigliamento indossato. Un ex protagonista di Love Island Australia ha raccontato di essersi vergognata molto quando su un volo per Bali le è stato detto che il suo vestito violava il dress code della compagnia aerea. «Un assistente di volo mi ha appena detto di coprirmi perché i miei vestiti erano troppo rivelatori» ha poi raccontato. Un’altra donna con in figlio di 7 anni è stata quasi cacciata da un volo da Dallas a Tulsa per un top troppo scollato. Esperienza negativa anche per una modella australiana che ha preferito capitolare e indossare un giacchetto sul top considerato dal personale di borto troppo sexy.

