Rapita e violentata in una capanna: l'incubo di Selin, 23 anni. «Condannate il mio aguzzino»

Lo scorso 8 aprile è stata rapita e violentata in una capanna: oggi Selin, giovane madre di 23 anni, ha testimoniato davanti al Tribunale regionale di Stoccarda. La giovane fu aggredita alle 8 di sera mentre tornava a casa dal lavoro: un uomo la minacciò con un coltello e la trascinò in una capanna nella foresta, per poi tenerla prigioniera per ore, finché Selin non riuscì a scappare da una finestra.

Rapita e violentata, l'incubo di una 23enne

Un racconto choc, quello della ragazza, che ha raccontato il suo incubo anche sul suo profilo Instagram: «Mentre ero prigioniera sentivo gli elicotteri, le sirene della polizia, sentivo la gente che mi cercava e mio marito che urlava - le sue parole - la polizia mi ha assicurato che il mio violentatore sarà condannato. Alle donne dico: parlate, denunciate», racconta il Corriere della Sera, citando la Bild.

Per il rapimento e la violenza è sotto accusa un 36enne, Patrick N., un senza fissa dimora con precedenti per droga e rapina. Quel giorno, dopo la fuga della vittima, sentendo gli elicotteri si diede alla fuga, ma ora è alla sbarra. E Selin, madre di un bimbo di tre anni, ora ha riacquistato la speranza e aspetta un altro figlio. Il verdetto dovrebbe arrivare venerdì prossimo.

