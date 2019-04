Vuole un selfie mozzafiato sullo Skyline di New York: 22enne muore pochi giorni prima della laurea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tenta di fare unspettacolare ma non ce la fa e. Sydney Paige Monfries,originaria di Portland, nell'Oregon, è morta a pochi giorni dalla sua laurea a causa di unaPare che la ragazza volesse immortalarsi con un selfie spettacolare ma qualcosa è andato storto.Quando sul luogo è arrivata la polizia la ragazza era in condizioni disperate. Sono stati chiamati immediatamente i soccorsi che l'hanno trasportata in ospedale dove però purtroppo è morta dopo qualche ora. «Mi ha detto che alcuni "anziani" volevano andare alla torre per scattare qualche foto e divertirsi prima di laurearsi», ha riferito una delle ragazze del campus in cui studiava la 22enne e a confermare l'accaduto è stata un'amica della vittima che ha raccontato il loro desiderio di voler postare un selfie mozzafiato su Instagram.L'evento ha sconvolto la famiglia e la scuola che ha scritto una nota in cui esprime tutto il suo dolore per la perdita della studentessa, come riporta anche il Mirror . L'univerità ha poi fatto sapere che conferirà un diploma post laurea alla famiglia.