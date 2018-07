Cade dal parapetto per scattarsi un selfie, il super manager miliardario muore durante il viaggio di lavoro

Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Voleva farsi unspettacolare, ma è scivolato ed è morto. Wang Jian, il fondatore e co-presidente delè morto a 57 anni durante unin Francia. L'uomo, insieme ad altre persone, si trovava in visita in un paese della Provenza quando ha deciso si arrampicarsi su un parapetto per farsi forografare.La struttura però ha ceduto e l'imprenditore è precipitato per 10 metri. Un volo che non gli ha dato scampo facendolo morire sul colpo. A dare la notizia è lo stesso gruppo HNA che esprime le sue più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti i suoi cari. «Insieme piangiamo la perdita di un leader e modello di talento eccezionale, la cui visione e valori continuano ad essere un faro per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, così come per i tanti le cui vite sono state toccate attraverso il suo lavoro e la filantropia», hanno scritto, come riporta anche il Daily Mail La società fondata da Jiad è diventata la quarta compagnia aerea cinese in pochi anni. Jian deteneva il 15% delle azioni del gruppo.