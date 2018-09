Tragedia aerea in una delle zone più affascinanti del mondo:persone sonoinin un incidente aereo avvenuto nello Stato di Bolivar, in prossimità del, la cascata più alta del mondo grazie a un'unica caduta di 900 metri.Il ministro dell'Interno venezuelano Luis Riverol ha precisato attraverso il suo account Twitter che «i nostri organismi di ricerca e salvataggio sono stati attivati nel settore conosciuto come Paso de los Bandidos, vicino a Canaima, e stanno lavorando per recuperare i cadaveri delle vittime».Il ministro ha infine detto che l'aereo, il monomotore Cessna 206 matricola YV-3177 ha perso il contatto domenica 2 settembre con la torre di controllo dopo aver comunicato di voler tentare un atterraggio di fortuna nel territorio della comunità indigena Uruyen. Le vittime, il pilota Angel Larrode e i passeggeri (la famiglia Guerra: marito, moglie e tre figli) risultano essere di nazionalità venezuelana. I resti del velivolo sono stati trovati su un picco roccioso dopo 24 ore di ricerche.Tra le possibili cause della tragedia c'è il maltempo anche se saranno esaminate testimoni che hanno riferito di manovre non autorizzate del pilota. I voli sopra il Salto Angel sono sempre molto richiesti dai turisti di tutto il mondo per ammirare la meraviglia della cascata con l'acqua che dopo una caduta di alcune centinaia di metri si nebulizza creando continuamente veli di nebbia.