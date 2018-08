Venerdì 3 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Unada sogno, trascorsa in, con un epilogo decisamente amaro per una famiglia che, al momento dell'imbarco, ha rischiato di perdere il volo di ritorno a casa. Tutto per colpa di unache ha causato non pochi traumi a une alla sua famiglia. Come riporta l'Independent , la famiglia Johnson, proveniente da, nel Regno Unito, aveva passato alcuni giorni di vacanza in Croazia: relax e divertimento per tutti, compreso il piccolo Jack, che soffre di distrofia muscolare di Duchenne. Al momento dell'imbarco all'aeroporto di, prima di tornare a casa, nella giornata di lunedì scorso, è arrivata la brutta sorpresa: i Johnson hanno rischiato di perdere il volo perché mancavano i mezzi per consentire l'imbarco anche al piccolo Jack.I dipendenti della low-cost, d'altronde, erano stati irremovibili: «Per imbarcare il bimbo serve un apposito veicolo motorizzato, ma avreste dovuto richiederlo con due giorni d'anticipo e». Il tutto sotto gli occhi di Jack che, a detta della madre, soffre per la propria condizione: «Vorrebbe essere trattato come tutti gli altri bambini, sentirsi diverso gli fa male e sentire persone dirci che dobbiamo dimostrare che è disabile non è stata una bella esperienza per lui».Sempre sotto gli occhi del figlio, la mamma di Jack, Alex, ha dovuto presentare il 'badge blu', un certificato di disabilità rilasciato dal servizio sanitario britannico, ai dipendenti della Jet 2. Alla fine, dopo due ore di attesa e di trattative, la famiglia Johnson è riuscita ad imbarcarsi sul volo che li ha riportati in. Alex, ha voluto però denunciare la vicenda e, in merito, un portavoce della compagnia aerea ha commentato così: «Siamo estremamente dispiaciuti per quanto accaduto, siamo in tutto e per tutto dalla parte di Jack e della sua famiglia, neanche noi vogliamo che qualcosa del genere accada di nuovo. C'è sempre una lezione da imparare».