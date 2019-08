Apre la scuola nel bosco: aule all'aperto e un branco di alpaca tra gli alunni

Un'innovativa "scuola forestale" con aule all'aperto e un proprio branco di alpaca aprirà a Norfolk. Il sigillo di approvazione per la costruzione del centro di educazione alternativa è stato conferito dal comitato di pianificazione del South Norfolk Council. Costruita su 20 acri di bosco vicino a Wymondham, la scuola offrirà corsi a bambini piccoli, adulti con difficoltà di apprendimento e persone a rischio di isolamento sociale. La storia è riportata dall'Independent.



Il concetto, che è stato introdotto per la prima volta nel Regno Unito circa 25 anni fa, offrirà un approccio distinto all'insegnamento e all'apprendimento incoraggiando gli alunni a spostarsi dai computer alla natura. Mentre non ci sarà elettricità sul posto, la scuola avrà un certo numero di lampade ecologiche e rifugi nei boschi progettati per ispirare i bambini ad apprendere attraverso esperienze pratiche.

