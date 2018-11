Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Può capitare a tutti di mandare un messaggino, che sia un sms o un direct su Messenger o su Whatsapp, e di sbagliare destinatario. Ma ciò che è accaduto a, giovane futura mamma 28enne, va oltre: durante una conversazione con la sua amica Jess Turner, le ha infatti inviato un messaggio che riguardava i suoi ‘bisogni’ intestinali quotidiani. Peccato che il messaggio non sia arrivato all’amica, ma ad un estraneo.Il messaggio didiceva: «Sto facendo la mia solita ‘plop’ mattutina», riferita ovviamente a ciò che state pensando. Ma per sbaglio non l’ha inviato all’amica Jess, ma ad un uomo che le aveva precedentemente scritto per acquistare il vecchio smartphone del suo fidanzato: quando infatti postiamo un annuncio di vendita sulla piattaforma, i potenziali acquirenti possono scriverci proprio su Messenger, il che ha probabilmente confuso Jamie.L’uomo, sorpreso da quanto letto, le ha freddamente risposto prima con un ‘ciao’, poi con un ‘ci vediamo domani’, ma all’appuntamento per comprare il cellulare non si è mai presentato. «Ero mortificata quando l’ho inviato, la mia amica Jess piangeva dal ridere»,pubblicando gli screenshot della conversazione. Certamente la prossima volta, prima di scrivere a qualcuno, controllerà accuratamente il destinatario...